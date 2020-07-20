Kazada ölen sözleşmeli er, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi - Son Dakika

NİĞDE'nin Bor ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Hava Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Eröz (25), memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6'ıncı Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Hava Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Eröz, dün sabah Niğde'nin Bor ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Niğde'den Yozgat'a getirilen Eröz için Çatak Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Eröz'ün cenazesi, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazından sonra gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazına Eröz'ün yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.