Son Dakika Haberleri: Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda (2)
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Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda (2)

6 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİLERYozgat'ın Aydıncık ilçesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ile kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölen sporculara, arkadaşlarından duygusal veda (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİLER

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ile kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Akyel'in cenazesi öğrencisi olduğu Ordu Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından Aybastı ilçesine bağlı Beşdam Mahallesi'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Göksu Akyel, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sinem Aksu'nun cenazesi de 60.Yıl Orta Okulu'nda düzenlenen törenden sonra Gürgentepe ilçesine bağlı Bahtiyarlar Mahallesi'ne götürüldü. Aksu, kılınan cenaze namazının ardından  gözyaşları içinde toprağa verildi

Öte yandan kazada yaralanan 15 öğrencinin genel sağlık durumunun iyi olduğu, Yozgat'ta çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.


Aydıncık, Göksu, Ordu, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:35 Kaynak: DHA
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