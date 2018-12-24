Kazada Ölen Tarım İşçileri Defnedildi

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.



Merkez Yeşilgölcük beldesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Songül Demirtaş (50) ve Reyhan Dündar'ın (40) Kiledere beldesinde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.



Cenazeye, Demirtaş ve Dündar'ın yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve vatandaşlar katıldı.



Merkez Yeşilgölcük beldesinde tarım işçilerini taşıyan Ahmet B. idaresindeki 51 HF 111 plakalı minibüsün elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı.

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