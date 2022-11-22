Turne dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden ışık tasarımcısı Tolga Güleryü, memleketi İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika
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Turne dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden ışık tasarımcısı Tolga Güleryü, memleketi İzmir'de toprağa verildi

22.11.2022 18:01

Amasya'da tiyatrocu arkadaşlarıyla yer aldığı otobüsün içinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden, "Baş Belası" adlı oyunun ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü mevkisinde önceki gün meydana gelen kazada, Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde giden Hacı Ahmet K. kontrolündeki TIR'a çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti.

En zor görev! Amasya'daki kazada ölen ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz toprağa verildi

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Oyunun ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz, İzmir'in Çiğli ilçesindeki Osmanlı Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Güleryüz'ün annesi Medine Güleryüz, babası Ergül Güleryüz ve meslektaşlarının yanı sıra İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ile Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Aktürk katıldı.

En zor görev! Amasya'daki kazada ölen ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz toprağa verildi

OĞLUNUN TABUTUNA KAPANARAK AĞLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenazeye çelenk gönderdi. Yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabilen Ergül Güleryüz, oğlunun tabuta kapanarak ağladı. Tolga Güleryüz'ün cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. İzmir doğumlu olan Tolga Güleryüz'ün, pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik, ışık ve dekor tasarımcılığı görevlerini yürüttüğü belirtildi. 'Baş Belası' adlı oyunda ışık tasarımcısı olarak görev alan Güleryüz'ün, 2 yıl evli kaldığı oyuncu Zeynep Gülmez'den 5 yıl önce boşandığı öğrenildi.

En zor görev! Amasya'daki kazada ölen ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz toprağa verildi
En zor görev! Amasya'daki kazada ölen ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz toprağa verildi
En zor görev! Amasya'daki kazada ölen ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz toprağa verildi
En zor görev! Amasya'daki kazada ölen ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz toprağa verildi
Kaynak: DHA
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Tolga Güleryüz, Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turne dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden ışık tasarımcısı Tolga Güleryü, memleketi İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turne dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden ışık tasarımcısı Tolga Güleryü, memleketi İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika
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