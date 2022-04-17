KAZADA ÖLEN TULİN'İN CENAZESİ ALINDI, BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Son Dakika
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KAZADA ÖLEN TULİN'İN CENAZESİ ALINDI, BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

17.04.2022 11:46

ANTALYA'da, kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden Suriyeli Tulin Abo Snisleh'in (2) cenazesini adli tıp kurumu morgundan ailesi aldı.

ANTALYA'da, kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden Suriyeli Tulin Abo Snisleh'in (2) cenazesini adli tıp kurumu morgundan ailesi aldı. Cenazeyi son kez gören ve gözyaşı döken baba Vasil Snisleh'i yakınları güçlükle ayakta tuttu.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çöp dökmeye giden kardeşlerinin peşinden giden sokağa çıkan Tulin Abo Snisleh, park halindeki 07 EIK 34 plakalı kamyonetin altına girdi. Bu esnada kamyonete binen sürücü Mehmet A. (32), aracı hareket ettirdi. Bu sırada kamyonetin altında küçük kızın olduğunu fark eden çevredekiler sürücüyü uyardı. Minik Tulin, sürücünün durdurduğu kamyonetin altından çıkarılırken durum 112' Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tulin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kızının cansız bedenini gören baba Vasil Snisleh'i komşuları teselli etmeye çalıştı. Olay yeri inceleme ve savcılığın çalışmasının ardından Tulin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Morgda yapılan incelemenin ardından küçük kızın cenazesi, bugün ailesine teslim edildi. Kızını son kez gören Vasil Snisleh, tabutun araca yüklendiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Büyük üzüntü yaşayan babayı yakınları güçlükle ayakta tuttu. Tulin'in cenazesi defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Sürücünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

KAZADA ÖLEN TULİN'İN CENAZESİ ALINDI, BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
KAZADA ÖLEN TULİN'İN CENAZESİ ALINDI, BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
KAZADA ÖLEN TULİN'İN CENAZESİ ALINDI, BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

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Suriyeli, Adli Tıp, Kepez, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAZADA ÖLEN TULİN'İN CENAZESİ ALINDI, BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAZADA ÖLEN TULİN'İN CENAZESİ ALINDI, BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Son Dakika
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