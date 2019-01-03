Kazada Ölen Üniversite Öğrencisi Gözyaşlarıyla Uğurlandı (3)

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDIAdıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Elif Dağdelen'in (21) ölümüne arkadaşı Emine Şevval Aytemir'in ise ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Adıyaman
'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Elif Dağdelen'in (21) ölümüne arkadaşı Emine Şevval Aytemir'in ise ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahir ALAN/ADIYAMAN,
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:07 Kaynak: DHA
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