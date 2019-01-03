Son Dakika Haberleri: Kazada Ölen Üniversite Öğrencisi Gözyaşlarıyla Uğurlandı (3)

Kazada Ölen Üniversite Öğrencisi Gözyaşlarıyla Uğurlandı (3)

1 saat önce

SÜRÜCÜ TUTUKLANDIAdıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Elif Dağdelen'in (21) ölümüne arkadaşı Emine Şevval Aytemir'in ise ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kazada Ölen Üniversite Öğrencisi Gözyaşlarıyla Uğurlandı (3), System.String[]
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Elif Dağdelen'in (21) ölümüne arkadaşı Emine Şevval Aytemir'in ise ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:07 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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