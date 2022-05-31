Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
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Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı (2)

31.05.2022 17:27
Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTIUşak'ta yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencileri Sude Ürer'le (23) ve Mısra Buse Uğurlu'ya (25) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hüseyin Kaya'nın (28) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Uşak'ta yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencileri Sude Ürer'le (23) ve Mısra Buse Uğurlu'ya (25) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hüseyin Kaya'nın (28) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Bel ve bacaklarında kırıklar bulunan Kaya'nın durumunun ağır olduğu, ameliyata alınacağı öğrenildi. Kaya'nın 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi.

Feyzi DAVULCU/ UŞAK, -


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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üniversite, Otomobil, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika


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