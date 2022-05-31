Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Uşak'ta yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencileri Sude Ürer'le (23) ve Mısra Buse Uğurlu'ya (25) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hüseyin Kaya'nın (28) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Bel ve bacaklarında kırıklar bulunan Kaya'nın durumunun ağır olduğu, ameliyata alınacağı öğrenildi. Kaya'nın 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi.

Feyzi DAVULCU/ UŞAK, -