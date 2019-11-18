Kazada ölen uzman çavuş, memleketi Sivas'ta toprağa verildi

KAYSERİ'de, TIR'ın çarptığı otomobilde hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Murat Savucu (22), memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Sivas- Kayseri yolu Sarıoğlan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Özbekistan'dan İzmir'e giden Murat Yazıoğlu (52) yönetimindeki 42 ABY 442 plakalı TIR, yol kenarında park halindeki Jandarma Uzman Çavuş Murat Savucu'nun 38 BH 943 plakalı otomobiline arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Murat Savucu, eşi Gizem Savucu (17) ile akrabaları Nazile (41) ve Hayrünnisa Caymaz (12) yaralandı. İhbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Uzman Çavuş Murat Savucu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede yapılan otopsinin ardından Uzman Çavuş Murat Savucu'nun cenazesi memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine gönderildi. Savucu için Şarkışla Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ailesi, askerler ve halk katıldı. Savucu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.