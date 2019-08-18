Son Dakika Haberleri: Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

ERZİNCAN'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Orhan Çalışır (27), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
ERZİNCAN'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Orhan Çalışır (27), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Kaza, dün Erzincan- Erzurum karayolu Mercan Beldesi yakınlarında meydana geldi. Mevlüt Gedikci'nin (26) kullandığı 61 TY 262 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan uzman çavuş Orhan Çalışır (27) ile Ümit Çetin (16) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Mevlüt Gedikci ise yaralandı. Çalışır'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınarak memleketi Kayseri'ye getirildi. Çalışır için öğle namazı sonrası Hunat camiinde cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında, Orhan Çalışır'ın kardeşi Fikret Çalışır ağabeyinin üniformasını giyerek, resmini öptü, gözyaşlarını tutamadı. Törene, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Hüseyin Bekmezci, Çalışır'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çalışır, Kocasinan ilçesi Gömeç mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi.
Bu arada Çalışır'ın bir yıldır nişanlı olduğu ve Eylül ayında düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Erzincan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:14 Kaynak: DHA
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