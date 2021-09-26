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KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

26.09.2021 18:57

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Onur Karatop (27), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Onur Karatop (27), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Suriye'nin İdlip kentinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Onur Karatop, iznini geçirmek için ailesinin bulunduğu Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine geldi. Dün meydana gelen kazada Karatop yönetimindeki hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada hayatını kaybeden Karatop'un, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda alınan cenazesi Çerkezköy İstasyon Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek, helallik alındı. Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazında Karatop'un Onur Karatop'un cenazesi babası Mustafa Karatop ile yakınlarının gözyaşları arasında İstasyon Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Uzman Çavuş, Çerkezköy, Tekirdağ, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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