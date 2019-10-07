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Kazada ölen uzman çavuş toprağa verildi

46 dakika önce

Siirt'te motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren jandarma uzman çavuş Ferdi Şişman, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğa uğurlandı.

Kazada ölen uzman çavuş toprağa verildi, System.String[]

Siirt'te motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren jandarma uzman çavuş Ferdi Şişman, memleketi Zonguldak'ta son yolculuğa uğurlandı.

Siirt- Eruh kara yolu yeni TOKİ konutları mevkisinde, 4 Ekim'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Şişman'ın (25) cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Pınarcık köyündeki baba evine getirildi.

Şişman için burada helallik alındı, dua okundu.

Daha sonra Şişman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, köy camisine götürüldü.

Ayakta durmakta güçlük çeken Şişman'ın eşi Şirin Şişman ile Jandarma Genel Komutanlığında memur olan baba Nizamettin Şişman'ı, askeri yetkililer ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

Ferdi Şişman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Şişman'ın yakınlarının yanı sıra Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Ferdi Şişman'ın (25) kullandığı 67 TS 516 plakalı motosiklet, Siirt-Eruh kara yolu yeni TOKİ konutları mevkisinde, 4 Ekim'de kavşaktan dönüş yapmaya çalışan A.K. yönetimindeki 33 R 2398 plakalı kamyona çarpmış, ağır yaralanan Şişman sağlık ekiplerince başındaki kaskıyla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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