Kazada ölen uzman çavuş ve 3 yakınının cenazesi memleketlerine gönderildi - Son Dakika

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Hüseyin Şahan (36), eşi Semra (32) oğlu Mehmet Efe (2) ile kız kardeşi Damla Şahan'ın (24) cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Adıyaman'a gönderildi. Hüseyin Şahin'in uzman çavuş, eşinin de 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam, Kayseri-Malatya yolu Pazarören mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Şahan yönetimindeki 27 SP 695 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kenarındaki sulama kanalına devrildi. Kazada ters dönerek suya gömülen otomobilin sürücüsü Hüseyin Şahan, eşi Semra, oğlu Mehmet Efe ile kız kardeşi Damla Şahan hayatını kaybetti. 4 kişinin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. 4 kişinin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketleri Adıyaman'a gönderildi.

GÖREV YERİNE DÖNÜŞTE KAZA

Öte yandan, sürücü Hüseyin Şahan'ın Malatya'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, eşinin de 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Şahan ailesinin tatil için gittikleri Bursa'dan, Malatya'ya dönüş yolunda kazanın yaşandığı öğrenildi.