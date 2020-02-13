Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesi toprağa verildi - Son Dakika

Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesi toprağa verildi

6 saat önce

KAYSERİ'de kullandığı otomobilin kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ile kayınvalidesi Naime Veli (45) memleketleri Çankırı'da toprağa verildi.

Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesi toprağa verildi, System.String[]

KAYSERİ'de kullandığı otomobilin kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ile kayınvalidesi Naime Veli (45) memleketleri Çankırı'da toprağa verildi.

Kaza, önceki akşam Kayseri- Malatya Karayolu'nun 22'nci kilometresinde yaşandı. Elazığ'da görev yapan Uzman Çavuş Yılmaz Yandım, yıllık izin alıp, ailesiyle birlikte memleketi Çankırı'ya gitmek üzere yola çıktı. Yandım yönetimindeki 46 F 1077 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada Yılmaz Yandım ile kayınvalidesi Naime Veli (45), olay yerinde hayatlarını kaybetti. Yandım'ın eşi Mehtap Yandım (26) ile kızı Asel (2) ağır yaralandı.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Yılmaz Yandım ve Naime Veli'nin cenazeleri, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak dün akşam memleketleri Çankırı'ya getirildi. Uzman Çavuş Yılmaz Yandım için, merkeze bağlı Ovacık köyünde tören düzenlendi.  Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile askeri erkanın katıldığı cenazede, Yandım'ın babası Abdullah, annesi Asiye ile 2 kardeşi güçlükle ayakta durabildi. Uzman Çavuş Yandım'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Naime Veli'nin cenazesi ise, Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde toprağa verildi.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan Mehtap Yandım ve kızı Asel'in tedavilerinin Kayseri'de sürdüğü öğrenildi.


Çankırı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:16 Kaynak: DHA
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