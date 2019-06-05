Son Dakika Haberleri: Kazada ölen uzman çavuşun cenazesi memleketine gönderildi
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Kazada ölen uzman çavuşun cenazesi memleketine gönderildi

48 dakika önce

AKSARAY'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun'un (23) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gönderildi.

Kazada ölen uzman çavuşun cenazesi memleketine gönderildi, System.String[]
AKSARAY'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun'un (23) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gönderildi. Aynı kazada yaralanan kız arkadaşı Elif Talay (20) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Taşpınar beldesindeki jandarma karakol komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun yönetimindeki 68 AH 911 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Dursun ile yanındaki Elif Talay yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Uzman Çavuş Koray Dursun için bugün Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Törenin ardından Dursun'un Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına konuldu. Ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gönderildi.
Kazada yaralanan Elif Talay ise tedavisinin ardından taburcu edildi.


- Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:24 Kaynak: DHA
Ankara, Aksaray, Jandarma, Güncel
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