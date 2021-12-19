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Kazada ölen uzman onbaşıya memleketinde son görev - Son Dakika

Kazada ölen uzman onbaşıya memleketinde son görev

19.12.2021 14:16
Kazada ölen uzman onbaşıya memleketinde son görev

Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar, memleketi Karaman'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar, memleketi Karaman'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Keklikoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesinden Kayseri Pınarbaşı istikametine giden Serhat D. (28) idaresindeki 38 SF 676 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan Karamanlı Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar olay yerinde hayatını kaybederken, 3 asker arkadaşı da yaralandı. Evli ve bir çocuk babası olan Acar'ın cenazesi dün gece memleketi Karaman'a getirildi.

İsmail Acar için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Acar'ın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, askerler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Askerlerin İzmir Bergama Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli olduğu, geçici görev için Kahramanmaraş'ta bulundukları ve izinli oldukları öğrenildi. - KARAMAN

Kazada ölen uzman onbaşıya memleketinde son görev
Kazada ölen uzman onbaşıya memleketinde son görev
Kazada ölen uzman onbaşıya memleketinde son görev
Kazada ölen uzman onbaşıya memleketinde son görev

Kahramanmaraş, İsmail Acar, Karaman, Piyade, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen uzman onbaşıya memleketinde son görev - Son Dakika


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