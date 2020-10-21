Son dakika haber... Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika

Son dakika haber... Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi
21.10.2020 12:51
Son dakika habere göre - Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi Gaziantep'te dün gece otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi adli tıp kurumunda yapılan ölüm muayenesinin ardından ailesine teslim edildi.
- Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te dün gece otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi adli tıp kurumunda yapılan ölüm muayenesinin ardından ailesine teslim edildi.
Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesinde dün gece karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 68 yaşındaki Zeynep Karadağ'ın cenazesi kaldırıldığı adli tıp kurumunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Karadağ'ın cenazesi defin için ailesi tarafından Oğuzeli ilçesine götürüldü. Karadağ'a çarpan otomobilin sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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