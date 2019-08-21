Kazada ölen zabıta memuru için belediyede tören
51 dakika önce
Mudanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Osmangazi Belediyesinde görevli zabıta memuru Hasan Yiğit için belediye bahçesinde tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:26 Kaynak: AA
Mudanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Osmangazi Belediyesinde görevli zabıta memuru Hasan Yiğit için belediye bahçesinde tören düzenlendi.
Aracıyla Mudanya'ya giderken yolcu otobüsüne çarpması sonucu yaşamını yitiren Yiğit'in cenazesi, ikindi namazı öncesi belediyeye getirildi.
Mesai arkadaşları ile ailesinin katıldığı törende, Yiğit için dua edildi.
Yeşilova Merkez Camisi'ne götürülen Yiğit'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.
Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar Son Dakika! Şırnak'tan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralandı AYM'nin barış akademisyenleri için verdiği hak ihlali kararının nedeni belli oldu