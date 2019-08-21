Son Dakika Haberleri: Kazada ölen zabıta memuru için belediyede tören
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Kazada ölen zabıta memuru için belediyede tören

51 dakika önce

Mudanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Osmangazi Belediyesinde görevli zabıta memuru Hasan Yiğit için belediye bahçesinde tören düzenlendi.

Kazada ölen zabıta memuru için belediyede tören, System.String[]

Mudanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Osmangazi Belediyesinde görevli zabıta memuru Hasan Yiğit için belediye bahçesinde tören düzenlendi.

Aracıyla Mudanya'ya giderken yolcu otobüsüne çarpması sonucu yaşamını yitiren Yiğit'in cenazesi, ikindi namazı öncesi belediyeye getirildi.

Mesai arkadaşları ile ailesinin katıldığı törende, Yiğit için dua edildi.

Yeşilova Merkez Camisi'ne götürülen Yiğit'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

Mudanya, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:26 Kaynak: AA
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