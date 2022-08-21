Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (7) - Son Dakika
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Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (7)

21.08.2022 01:21
Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (7)

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 20'YE YÜKSELDİ; 1 POLİS ŞEHİTİçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 20'YE YÜKSELDİ; 1 POLİS ŞEHİT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan soylu yaptığı açıklamada, "İki TIR'ın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var. Olay bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimiz bu konudaki çabanın içerisindedirler. İnsanın boğazı düğümleniyor. Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyecek sözü kalmıyor. Hem Cumhuriyet Savcılığımız hem kolluk güçlerimiz soruşturmayı sürdürüyor. Kazazedelerimiz ve ailelerimizin yanındayız. Öncelikle sabır diliyorum. Geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin." dedi.

'SABAHA KADAR TÜM TESPİTLERİMİZİ YAPACAĞIZ'Bakan Soylu gece boyunca gece boyunca kaza ile ilgili çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Biz de burada sabaha kadar hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu hem de bu konuda kimin ihmali varsa o ihmalle ilgili tüm tespitleri yapmış olacağız. Allah böyle bir sonuçla bizi bir daha imtihan etmesin diyoruz. Buradaki ilk kazaya müdahale esnasında 1 polisimiz şehit oldu. Sürücülerin 2'si de yaralı, tedavi altındalar. 2 sürücü de gözaltında" dedi.Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra kazada hayatını kaybedenlerden İsa Ayebe'nin ailesinin evine giderek, başsağlığı diledi. Ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN- Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin), -


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Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır Soylu: 'Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızda soruşturulmaktadır' Soylu: 'Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızda soruşturulmaktadır'
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (7) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı (7) - Son Dakika
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