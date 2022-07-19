Yayalardan hayat kurtaran refleks - Son Dakika
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Yayalardan hayat kurtaran refleks

19.07.2022 13:25

Samsun'da bir ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan mantar ve çöp kovasına çarptı.

Samsun'da bir ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan mantar ve çöp kovasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan çöp kovası bir iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Yoldan geçen 2 kişi ise son bir hamleyle yara almaktan kurtuldu.

Olay, İlkadım ilçesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. idaresindeki ticari taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan mantarlara ve çöp kovasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yerinden fırlayan çöp kovası çocuk giysileri satan bir mağazanın camını kırdı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

YAYALAR SON BİR SIÇRAMAYLA YARA ALMAKTAN KURTULDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde taksinin mantar ve çöp kovasına çarpmasının ardından kaldırımdan çıkan parçaların yoldan geçen 2 kişiye doğru gittiğini gösteriyor. Yoldan geçen kişiler, taksinin çarpmasıyla kendilerine doğru gelen yabancı maddelerden kurtulmak için son anda zıplayarak yaralanmaktan kurtuluyorlar.

"YOLDAN GEÇENLER ALLAH'TAN BEL HAREKETİ YAPARAK SON ANDA KURTULDULAR"

Kaza anında yoldan geçen kişilerin son bir hareketle yaralanmaktan kurtulduklarını ifade eden görgü tanıklarından esnaf Aydın Çam, "Ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beraber önce çöp bidonuna vurdu. Çöp bidonu fırladı ve mağazasının camlarını aşağıya indirdi. Kaza sırasında iki kişi kaldırımdan geçiyordu. Yayalar Allah'tan bel hareketi yaparak son anda kurtuldu. Çok şükür o sıra cadde kalabalık değildi. Normalde mağazanın sahibinin çocuğu hep mağazanın önünde olurdu, kaza sırasında orada yoktu" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yayalardan hayat kurtaran refleks - Son Dakika

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