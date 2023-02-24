Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Ali Kılınç 'ın kullandığı 07 BAR 166 plakalı motosiklet ile Ersan Gezginci'nin kullandığı 31 D 4635 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kaputunun üzerine düşen ve bacağı dizinden ters dönen motosiklet sürücüsü kaput üzerinde acı içerisinde ambulans bekledi.

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobille motosiklet çarpıştı, sürücüsünün bacağı dizinden ters döndü - Son Dakika

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