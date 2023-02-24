Otomobille motosiklet çarpıştı, sürücüsünün bacağı dizinden ters döndü - Son Dakika
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Otomobille motosiklet çarpıştı, sürücüsünün bacağı dizinden ters döndü

24.02.2023 14:38

Otomobille motosiklet çarpıştı, sürücüsünün bacağı dizinden ters döndü Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünün bacağı dizinden ters döndü.

Otomobille motosiklet çarpıştı, sürücüsünün bacağı dizinden ters döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünün bacağı dizinden ters döndü. Çarpıştığı otomobilin kaputunun üzerine düşen motosiklet sürücüsü acı içerisinde 112 sağlık ekibinin gelerek müdahalede bulunmasını bekledi.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Ali Kılınç'ın kullandığı 07 BAR 166 plakalı motosiklet ile Ersan Gezginci'nin kullandığı 31 D 4635 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kaputunun üzerine düşen ve bacağı dizinden ters dönen motosiklet sürücüsü kaput üzerinde acı içerisinde ambulans bekledi.

İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü sedyeyle ambulansa alıp hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille motosiklet çarpıştı, sürücüsünün bacağı dizinden ters döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille motosiklet çarpıştı, sürücüsünün bacağı dizinden ters döndü - Son Dakika
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