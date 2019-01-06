Son Dakika Haberleri: Kazada, Otomobilden Fırlayan 17 Yaşındaki Hilal, Öldü

Kazada, Otomobilden Fırlayan 17 Yaşındaki Hilal, Öldü

53 dakika önce

SAKARYA'nın Serdivan İlçesinde, virajda aydınlatma direğine çarpan otomobilden fırlayan Hilal Söğütlü (17), başını bariyerlere çarpıp öldü.

Kazada, Otomobilden Fırlayan 17 Yaşındaki Hilal, Öldü, System.String[]
SAKARYA'nın Serdivan İlçesinde, virajda aydınlatma direğine çarpan otomobilden fırlayan Hilal Söğütlü (17), başını bariyerlere çarpıp öldü. 3 gencin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Ferdi Nefes yönetimindeki 34 KR 9689 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle aracın açılan arka kapısından fırlayan Hilal Söğütlü, başını yol kenarındaki bariyere çarparak yaşamını yitirdi. Sürücü Ferdi Nefes ile Rümeysa Odabaş (16) ve Yunus Emre Sülman (18) ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölen genç kızın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kondu.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin virajda savrulup, direğe çarptığı, Hilal Söğütlü'nün araçtan fırladığı görüldü.

FOTORĞAFLI - Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:44 Kaynak: DHA

Serdivan, Sakarya, Söğütlü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Katil Koca, 20 Yıllık Eşini 6 Yaşındaki Oğlunun Yanında Uyurken Öldürmüş Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katleden Caninin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı Otomobilden Fırlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:37:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada, Otomobilden Fırlayan 17 Yaşındaki Hilal, Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]