Kazada otomobilin motoru yola fırladı, araçtan çok sayıda uyuşturucu madde çıktı: 1 ölü - Son Dakika
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Kazada otomobilin motoru yola fırladı, araçtan çok sayıda uyuşturucu madde çıktı: 1 ölü

05.07.2023 09:21

Çanakkale'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, bir otomobil soğuk hava deposu girişindeki beton yol ayrımına çarptı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada otomobilin motoru yerinden fırlarken, araçta yapılan incelemede çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Polis ve jandarma olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Çanakkale'de tek taraflı meydana gelen trafik kazasında bir soğuk hava deposu girişindeki beton yol ayrımına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden fırlarken, aracın önü parçalandı. Kaza sonrası polis ve jandarmanın araçta yaptığı incelemede araç içinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza saat 07.00 sıralarında Çanakkale- Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Çanakkale'ye doğru seyir halinde olan Ferhat Aslan yönetimindeki otomobil, Kangırlı altı sapağını geçince soğuk hava deposu girişindeki beton yol ayrımına süratle çarptı. Kazada otomobil sürücü Ferhat Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilin motoru yerinden çıkarken, aracın ön tarafı paramparça oldu. Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Ferhat Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesi sonrası sürücünün cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilde inceleme yapan polis ve jandarma çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ve jandarma kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Çanakkale, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada otomobilin motoru yola fırladı, araçtan çok sayıda uyuşturucu madde çıktı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazada otomobilin motoru yola fırladı, araçtan çok sayıda uyuşturucu madde çıktı: 1 ölü - Son Dakika
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