Son Dakika Haberleri: Kazada Otomobilin Tekeri Koptu: 2 Yaralı

Kazada Otomobilin Tekeri Koptu: 2 Yaralı

1 saat önce

Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada otomobillerden birinin tekeri koptu, 2 kişi yaralandı.

Kazada Otomobilin Tekeri Koptu: 2 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada otomobillerden birinin tekeri koptu, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi ailenin bulunduğu F YG 12 plakalı otomobil, Malatya istikametinden Bingöl yoluna doğru seyir halinde olan 23 AAD 016 plakalı otomobile araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle 23 plakalı araç karşı istikamete dönerek tekerleği koptu. Kopan teker refüje fırladı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:48 Kaynak: İHA

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