Kazada Otomobilin Tekeri Koptu: 2 Yaralı
1 saat önce
Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada otomobillerden birinin tekeri koptu, 2 kişi yaralandı.
Elazığ
'da iki aracın karıştığı kazada otomobillerden birinin tekeri koptu, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Merkez
Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi ailenin bulunduğu F YG 12 plakalı otomobil, Malatya
istikametinden Bingöl
yoluna doğru seyir halinde olan 23 AAD 016 plakalı otomobile araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle 23 plakalı araç karşı istikamete dönerek tekerleği koptu. Kopan teker refüje fırladı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:48 Kaynak: İHA
İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü
Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral, Sette Kaza Geçirdi!
Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış