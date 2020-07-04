Kazada parçalanan Tofaş'ın içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında parçalanan Tofaş'ın içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas- Ankara Yıldızeli ilçesi, Tokat yol ayrımında meydana geldi. Kazada Tokat istikametinden Sivas -Ankara karayoluna giriş yapan Mehmet Kaya yönetimi yönetimindeki Tofaş marka 60 ZP 045 plakalı otomobil ile Sivas'tan Ankara istikametine gitmekte olan M.T. (24) yönetimindeki Opel marka 58 DC 887 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Tofaş marka otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Araç hurdaya döndü. Araçta bulunan sürücü Mehmet Kaya (50) ve ismi henüz tespit edilemeyen bir kişi olay yerinde hayatlarını kaybetti. Opel marka araçta bulunan M.T. ve E.Ş.(20) ağır yaralı olarak Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildiler. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS