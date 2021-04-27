Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika

Ticari taksi, sivil polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı

Kazada polis ekipleri ölümden döndü

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ticari taksi, sivil polis aracına çarptı. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 3 metre yükseklikteki seranın istinat duvarında asılı kaldı, facia santimetrelerle önlendi. Kazada 2'si çevik kuvvet polisi 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 32 Evler Caddesi'nde bulunan polis kontrol noktası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdivan istikametine seyir halinde olan 54 T 0470 plakalı ticari taksi, bu esnada önünde ilerlemekte olan sivil polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç, yol üzerindeki bir seranın istinat duvarının üzerinde asılı kaldı. Yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerinden düşmek üzere olan araçta bulunan 2 çevik kuvvet polisi hafif şekilde yaralandı. Ticari taksi sürücüsü M.K.'nın da yaralandığı kazada 3 yaralı, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Facianın eşiğinden dönülen olayda hurdaya dönen araçlar çekiciyle bulunduğu yerden alındı. Bu sırada trafiği tek şeritten sağlayıp güvenlik önlemi alan polis, kaza yerinde inceleme yaptı. Bir süre aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.