Kazada savrulan araç tırın altına girdi,sıkışan yaralı kurtarıldı - Son Dakika

Kazada savrulan araç tırın altına girdi,sıkışan yaralı kurtarıldı

Kazada savrulan araç tırın altına girdi,sıkışan yaralı kurtarıldı Elazığ'da çarpışan iki hafif ticari araçtan biri savrularak tırın altına girdi, sıkışan yaralı kadın ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazada savrulan araç tırın altına girdi,sıkışan yaralı kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da çarpışan iki hafif ticari araçtan biri savrularak tırın altına girdi, sıkışan yaralı kadın ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Elazığ- Keban yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 KD 401 plakalı hafif ticari araç ile 23 BJ 239 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 23 BJ 239 plakalı araç park halindeki 42 BY 054 plakalı tırın altına girdi. Kazada tırın altına giren araçta bulunan bir kadın yaralanarak sıkıştı. Olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralı kadın ekiplerin koordineli müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılarak hazır bekletilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Kazada savrulan araç tırın altına girdi,sıkışan yaralı kurtarıldı

Elazığ, Keban, Kaza, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 00:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada savrulan araç tırın altına girdi,sıkışan yaralı kurtarıldı - Son Dakika

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