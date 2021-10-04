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Son dakika 3. sayfa: Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

04.10.2021 00:17

Son dakika gelişmesine göre Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kaza yapan otomobillerden biri savrularak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kaza yapan otomobillerden biri savrularak aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Çörtük Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan Hüseyin Ç. idaresindeki 01 F 1199 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyreden Elif A. idaresindeki 80 ABC 209 plakalı otomobil kavşak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Elif A. hakimiyetindeki otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüleri Hüseyin Ç. ve Elif A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika 3. sayfa: Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi, Otomobil, Osmaniye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kazada savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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