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Kazada savrulan otomobil, durakta bekleyen yaya çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Kazada savrulan otomobil, durakta bekleyen yaya çarptı: 1 ölü

20.06.2021 20:10
Kazada savrulan otomobil, durakta bekleyen yaya çarptı: 1 ölü, System.String[]

ANKARA'da, durakta otobüs bekleyen Veyis Aslan, iki otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlardan birinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA'da, durakta otobüs bekleyen Veyis Aslan, iki otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlardan birinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Pursaklar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki Alparslan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yasin Uğur yönetimindeki 16 AJE 632 plakalı otomobil, bulvar üzerindeki kavşakta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BRD 130 plakalı otomobille çarpıştı. Yasin Uğur yönetimindeki araç, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrularak, durakta otobüs bekleyen Veyis Aslan'a çarptı. Aslan çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. O sırada kazayı gören ve Yozgat Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Merve Meydan, Veyis Aslan'ın yardımına koştu. Ancak, Meydan'ın tüm müdahalesine rağmen Veyis Aslan, hayatını kaybetti.

'KAZAYI GÖRÜNCE KOŞARAK GİTTİM'Hemşire Meydan, kazayı görünce olay yerine gittiğini söyleyerek, "Yerde birinin hareketsiz yattığını gördüm. Nabız olmadığı için kalp masajı yaptım. Ancak bir cevap alamadım. Daha sonra ambulanslar geldi ve yaralıyı götürdüler" dedi.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.


- Ankara
Kazada savrulan otomobil, durakta bekleyen yaya çarptı: 1 ölü
Kazada savrulan otomobil, durakta bekleyen yaya çarptı: 1 ölü
Kazada savrulan otomobil, durakta bekleyen yaya çarptı: 1 ölü
Kazada savrulan otomobil, durakta bekleyen yaya çarptı: 1 ölü
Kazada savrulan otomobil, durakta bekleyen yaya çarptı: 1 ölü

Yasin Uğur, Otomobil, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazada savrulan otomobil, durakta bekleyen yaya çarptı: 1 ölü - Son Dakika


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