Kazada savrulan otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Paşasoylu ve Örme sokakların kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarında arkadaşıyla bekleyen kişiye çarptı. Takla atıp düşen yaya yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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