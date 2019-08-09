Son Dakika Haberleri: Kazada savrulan otomobilin sulama kanalına düşmesini korkuluk önledi
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Kazada savrulan otomobilin sulama kanalına düşmesini korkuluk önledi

12 dakika önce

Adana'da kazada savrulan otomobilin sulama kanalına düşmesini korkuluk engelledi.

Kazada savrulan otomobilin sulama kanalına düşmesini korkuluk önledi, System.String[]
Adana'da kazada savrulan otomobilin sulama kanalına düşmesini korkuluk engelledi.
Burak Önder idaresindeki 01 VE 878 plakalı otomobil ile Esra Cangül'ün kullandığı 01 ABK 673 plakalı otomobil, Merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da çarpıştı.
Kazada savrulan Cangül yönetimindeki otomobil, sulama kanalının kenarındaki korkuluklara çarptı.
Sağlık ekipleri, kazaya karışan sürücüleri ayakta tedavi etti.
Kaza anı, bulvardaki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Mavi Bulvar, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:54 Kaynak: AA
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