Kazada şehit olan polisin Edirne'deki babaevine ateş düştü - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki kazada yol güvenliğini sağlarken, hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Serkan Alışkan'ın (46) Edirne'deki baba ocağına ateş düştü. Şehit oğlunun Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden geçici görevle Tavşanlı'ya gönderildiğini söyleyen Fahri Alışkan, "Allah kimseye evlat acısını göstermesin" dedi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Tavşanlı- Harmancık kara yolunun Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine Tavşanlı Bölge Trafik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Serhan Alışkan'ın da aralarında olduğu ekip, bölgeye gitti. Yolda kazayla ilgili ölçüm yapan Alışkan'a, M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç çarptı. Metrelerce savrulup, ağır yaralanan Alışkan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.