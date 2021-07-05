KAZADA ŞEHİT OLAN POLİS GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Kütahya'dan uçakla Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na oradan da karayoluyla memleketi Edirne'ye getirildi. Şehit Alışkan için Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ailesi, meslektaşları kurum müdürleri ile vatandaşlar ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Baba Fahri Alışkan'ın ayakta durmakta zorlanırken, yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılan Emine Alışkan, "Oğlum beni bırakıp nereye gidiyorsun?" diyerek ağladı. Seçil Alışkan ise eşinin tabutuna sarılıp, "Beni bırakıp gitme" diye gözyaşları döktü. Şehidin kızı Asya Alışkan (10) ise babasının tabutunun arkasından gözyaşı dökerek cenaze aracına kadar takip etti. Şehit Alışkan, cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Bu arada şehit olan Serhan Alışkan'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Y. (67), savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.