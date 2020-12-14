Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi - Son Dakika

Kazada şehit olan polisin eşine doğum günü sürprizi

Şehit eşi yapılan doğum günü sürprizi karşısında gözyaşlarını tutamadı

SAKARYA - Sakarya'da 'dur' ihtarına uymayan aracı yakalamaya çalıştığı esnada kaza yaparak şehit olan polis memurunun eşine, şehidin mesai arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşayan şehit eşi gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1139. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 'dur' ihtarına uymayan bir aracı yakalamak için peşine takılan motorize ekipler, manevra yapan dolmuşla çarpıştı. Kazada yunus timinde görevli Mehmet Tekcan ve Özkan A. isimli iki polis memuru yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurlarından Mehmet Tekcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Şehit Polis Memuru Mehmet Tekcan'ın mesai arkadaşları eşleriyle, Şehit eşi Büşra Tekcan'a sürpriz doğum günü pastası ve çiçek alarak doğum gününü kutladılar. Pastanın üzerinde yazan 'Biricik emanetimiz doğum günün kutlu olsun' yazısını okuyan Tekcan göz yaşlarına hakim olamazken polis memurlarının bu jesti karşısında duygusal anlar yaşandı.