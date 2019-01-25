Kazada Şehit Olan Trafik Polisi Gözyaşlarıyla Uğurlandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yol güvenliğini sağlamak isterken hızla gelen minibüsün çarpması sonucu şehit olan trafik polisi, son yolcuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yol güvenliğini sağlamak isterken hızla gelen minibüsün çarpması sonucu şehit olan trafik polisi, son yolcuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.



İzmir'in Torbalı ilçesinde, hasarlı trafik kazası sonrası yola güvenlik önlemi için duba koymak isterken minibüsün çarptığı polis memuru Tahir Kaltar (27), çarpmanın etkisiyle bariyerlerden aşağıya düştü ve ağır yaralandı. Yaralanan Kaltar, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



Torbalı'da 6 aylık polis olan şehit Kalkan için görev yaptığı Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenledi. Törene şehidin annesi Suna Kaltar, Tekirdağ'da polis olarak görev yapan abisi Rıdvan Kaltar ve bir firmada çalışan kardeşi Sinan Kaltar ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez katıldı.



Şehidin ailesi gözyaşlarını tutamayarak uzun süre şehidin tabutuna sarıldı. Anne Suna Kaltar, 'kınalı kuzum' diyerek uzun süre gözyaşı döktü, bir müddet şehidin fotoğrafını öptü. Şehidin birlikte görev yaptığı meslektaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.



Babasını ameliyat ettirmek için kredi çekti



Şehit polis memurunun bir hafta önce ailesiyle görüştüğü öğrenildi. KOAH hastası babası Ziyaettin Kaltar'ın ameliyatı için Erzurum'a giden şehidin, babasının ameliyat olması için yakın zamanda kredi çektiğini öğrenildi. Baba Kalkan ise ameliyatlı olduğu için törene katılamadı.



"Vatan sevgisi ile dolu bir kardeşimizdi"



Şehit polis için düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Daha hayatının, mesleğinin baharında olan polis kardeşimizi Tahir Kaltar'ı dün şehit verdik. Torbalı şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için ekip arkadaşıyla birlikte olay yerine gitmişti. Dün çok yağış vardı ve bundan dolayı yollar kaygandı. Bir an önce kazaya müdahale etmek, başka can kaybı ve mal kaybı olmasın diye olay yerine gittiler. Polis kardeşimiz Tahir Kaltar yol güvenliği alıyordu ve hızla gelen minibüs Tahir kardeşimize çarptı. Hemen hastaneye intikal ettirdik. Ama tüm müdahalelere rağmen şehit verdik, kurtaramadık. Acımız çok büyük ama biz biliyoruz ki şehadet çok yüce bir makamdır. Tahir kardeşimiz vatan sevgilisiyle dolu bir kardeşimizdi. Tahir kardeşimizin kederli ailesine sabırlar diliyorum, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha bu millete şehit acısı yaşatmasın. Mekanın cennet olsun şehidim" dedi.



Annesi polis selamıyla uğurladı



Ku'ran-ı Kerim okunarak dualar edilmesinin ardından şehidin naaşı omuzlarda taşınarak tören mangası eşliğinde cenaze aracına konuldu. Şehit Tahir Kaltar'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi. Cenaze aracı giderken şehidin annesi polis selamıyla durarak oğlunu uğurladı.



Öte yandan Tahir Kalkan'a çarpan minibüs sürücüsü Hüseyin Uzun gözaltına alındı. - İZMİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Polisten Kaçan Sürücü "Bizde Bir Şey Yok" Dedi, Kız Arkadaşı Alkollü Olduğu İçin Kaçtığını Söyledi

35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada

Kız Arkadaşının Annesini Öldürmekle Suçlanan Sanıktan İlginç Savunma: Kendi Eşi Öldürdü

Büyükşehir'den Göztepe'ye 7 Milyon Liralık Destek