Kazada şehit olan uzman çavuş törenle memleketine uğurlandı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde TIR'ın, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timini taşıyan midibüse arkadan çarptığı kazada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün (26) cenazesi, GAP Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi. Şehit Türk'ün 4 aylık hamile eşi Kezban Türk, eşinin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü.

Birecik'e bağlı kırsal Ağırtaş Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavga ihbarının ardından olay yerine JÖH timi sevk edildi. Timi taşıyan Ahmet Baykuş yönetimindeki 63 KS 840 plakalı sivil midibüse arkadan gelen A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı TIR çarptı. Kazada 15 asker yaralandı. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uzman Çavuş İsmail Türk, doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk için GAP Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Başsavcı Tolgahan Öztoprak, şehidin 4 aylık hamile eşi Kezban Türk ve silah arkadaşları katıldı.

Kezban Türk tören sırasında eşinin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Saygı duruşuyla başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu. İl müftüsü tarafından okunan dualar eşliğinde şehit Uzman Çavuş İsmail Türk'ün, Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri kargo uçağıyla memleketi Tokat'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.