Son Dakika Haberleri: Kazada şehit olan uzman jandarma yenier için tören düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Kazada şehit olan uzman jandarma yenier için tören düzenlendi

38 dakika önce

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHAİstanbul Havalimanı yolunda, TIR'a motosikletiyle arkadan çarparak şehit olan Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in cenazesi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında yapılan törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

Kazada şehit olan uzman jandarma yenier için tören düzenlendi, System.String[]

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA
İstanbul Havalimanı yolunda,  TIR'a motosikletiyle arkadan çarparak şehit olan Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in cenazesi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında yapılan törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.
İstanbul Motorize Jandarma Trafik timinde görev yapan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, dün İstanbul Havalimanı yolunda kullandığı motosiklet ile seyir halinde iken sürücüsünün hatalı sollama yaptığı öne sürülen TIR'a arkadan çarptı. Arnavutköy Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında bu sabah askeri tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, şehidin eşi Fatma Yenier, ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Köroğlu, "Kendisine tevdi edilen emniyet ve asayiş görevini icra ederken elim bir olay neticesinde şehitlik mertebesine ulaşan muazzez şehidimiz Uzman Jandarma Dört Kademeli Ali Cenk Yenier'i edebi yolculuğuna uğurlamak, O'na son görevimizi ifa etmek üzere bir araya geldik. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bugün bu bayrak özgürce dalgalanıyorsa, vatan dediğimiz bu topraklarda insan olmanın onuruyla yaşıyorsak, bunları aziz şehitlerimize borçluyuz" dedi.  Törenin ardından, Şehit Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier'in Türk Bayrağına sarılı tabutu memleketi Adana'ya götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Yenier, bugün, Yüreğir Asri Mezarlığı Şehitlik kısmında toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:
---------------
-Törenden görüntüler
-Köroğlu'nun açıklaması
-Detaylar


İstanbul, Ali Cenk, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FSM'de polis operasyon düzenledi, trafik bir süreliğine tamamen durdu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütün 'Kadı'sı gözaltına alındı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'nun kayyum çıkışına cevap: Umursamıyorum İmamoğlu'ndan "Sergilenen araçlardan dolayı hizmet aksadı mı?" sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 12:17:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada şehit olan uzman jandarma yenier için tören düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]