Son Dakika Haberleri: Kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu yaralanan polislerden biri daha şehit oldu.

Kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu yaralanan polislerden biri daha şehit oldu. Kazada şehit sayısı 2'ye yükselirken, yaralı olan 4 polis memurunun sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.


Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kale Emniyet Müdürlüğü özel harekat şubesi tarafından tutulan kale -1 üs bölgesine giden yolda ilerleyen zırhlı polis aracı kaza yapmış kazada 1 polis memuru şehit olmuş, 5 polis memuru ise yaralanmıştı. Yaralı polislerden durumu ağır olan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca şehit sayısı 2'e yükseldi. Diğer 4 polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralı
HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen genç bulundu, eylem sona erdi Çocuk dövme tartışması mahalleliyi ayağa kaldırdı Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Baran'ın son mesajı ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 16:59:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]