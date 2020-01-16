Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

6 saat önce

Zonguldak-Ankara Karayolunun 14. kilometresinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada kamyon dereye uçtu.

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Zonguldak- Ankara Karayolunun 14. kilometresinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada kamyon dereye uçtu. Kazada kamyon içerisinde sıkışan ve hastaneye kaldıran sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara Karayolunun 14. Kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.Y. idaresindeki 67 ES 813 plakalı otomobil ile Şendoğan Y. idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken kamyon ise yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye devrildi. Kamyonda sıkışan sürücünün imdadına AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yetişti. Yaralı kamyon sürücüsü Ş.Y. yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Ankara, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye şampiyonu Osmanlı horozu 'Pusat'a paha biçilemiyor
Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız Belediye konutunu satın alan Gökçekler, site aidatını ödemedikleri için icraya verildi Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 05:24:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]