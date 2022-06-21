Kazada sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Kazada sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

21.06.2022 10:59
Kazada sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlarda sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlarda sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı'ndaki alt geçitte 38 RU 124, 48 ACF 01, 38 AAT 572, 38 YC 526, 06 BEY 964 ve 27 V 6514 plakalı araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 38 RU 124 plakalı otomobil alt geçit duvarlarına çarpıp takla attı. 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolu güvenlik amacı ile çift yönlü olarak kapattı.

Öte yandan kazada araçlarında sıkışan vatandaşlar İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Kocasinan Yemlihaspor: 0 Makfit: 3 Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Kocasinan Yemlihaspor: 0 Makfit: 3 Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazada sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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