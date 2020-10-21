Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan yaralı vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Gönen - Bandırma Karayolu 10 ncu km'sinde meydana gelen kazada 10 CDD 88 plakalı otomobil araç ile 34 BMD 969 plakalı araç çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gönen İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri kaza mahalline ulaştı. Meydana gelen kazada 10 CDD 88 plakalı otomobilin içinde sıkışan Abdulkadir Avcı (68) adlı vatandaşı itfaiye ekipleri özel aletlerle sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Abdulkadir Avcı'yı tedavisinin gerçekleştirilmesi için Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - BALIKESİR