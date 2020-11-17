Kazada şoka giren adam gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Kazada şoka giren adam gözyaşlarını tutamadı

Kavşakta çarpışan araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı

Kazada yaralanan bir kişi şoka girerken, kucağındaki çocuğu tutarak uzun süre ağladı

KAYSERİ - Kayseri'de iki aracın kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri şoka girerken kucağında tuttuğu çocukla birlikte uzun süre ağladı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'ndaki kavşakta 06 BBV 685 plakalı Ford Tourneo marka araç ile 38 AEC 248 plakalı Wosvagen Caddy marka araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken 6 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde önlem alırken, 112 ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılardan şoka giren bir kişi ambulansın içinde kucağındaki çocuğu tutarak uzun süre ağladı. Şoka giren yaralıyı sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, yapılan incelemenin ardından kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.