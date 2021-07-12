Son dakika! Kazada şoka giren yaralı kardeşleri el ele tutuşturup sakinleştirdi - Son Dakika

Kazada şoka giren yaralı kardeşleri el ele tutuşturup sakinleştirdi

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç müstakil evin bahçesine düşerken, bahçede oturan aileye çarpmaya ramak kala durdu

AKSARAY - Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada müstakil evin bahçesine düşen otomobil bahçedeki masada oturan aileye çarpmaya ramak kala dururken, kazada yaralanan ve şoka giren 2 kız kardeşi ambulans içerisinde sağlık görevlisi el ele tutuşturarak sakinleştirdi.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu Nevşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasas Mahallesi istikametinden gelerek tali yoldan karayoluna çıkan Savaş Ç. idaresindeki 68 AG 530 plakalı BMW marka otomobil, karayolunda Nevşehir istikametine seyreden Hasan K. idaresindeki 68 AAR 319 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç müstakil bir evin bahçesine düşerken, bahçedeki masada oturan aileye çarpmaya ramak kala durdu. Hurdaya dönen araçta sürücü ile araçta yolcu olarak bulanan sürücünün kızları Nisanur K. ve Beyzanur K. yaralanırken, otomobilde ise yolcu olarak bulunan Nihal Ç. yaralandı.

El ele tutuşturup, "Birbirinizden güç alın" dedi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan ve kazanın etkisiyle şoka giren Beyzanur K. ve ablası Nisanur K.'ya sağlık ekiplerince aynı ambulansa alındı. Gözü yaşlı kardeşlerin şoka girdiğini gören sağlık görevlisi 2 kız kardeşi el ele tutuşturarak sakinleştirdi. Yaralı kız kardeşlerle sürekli konuşarak teselli veren sağlık görevlisi, "El ele tutuşun, el ele tutuşun. Birbirinizden güç alın. Bak bir şey yok. Beni duyuyor musun? Bak korkma, senin ayakkabılarını da bulur getiririz, daha iyisini alırız. Bak kardeşin yanında gayet iyisin. Şu an sizin sağlığınızdan daha değerli bir şey yok" diyerek kız kardeşleri sakinleştirdi. İlk müdahalelerinin ardında Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan kardeşlerin ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kazayı anlatan müstakil evin sahibi Abdulkadir Bat (50), "Boyacı arkadaşlar vardı içeride. Evi Boyattırıyordum. Arkadaşın biri fırçayı yıkadı içeri girerken bir gümbürtü patladı yani, gümledi. Burada oturuyorduk. İçeride arkadaşlar boya yapıyordu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.