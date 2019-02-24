Son Dakika Haberleri: Kazada Sürücü ve Eşi Öldü, Bebeğin Burnu Bile Kanamadı

Kazada Sürücü ve Eşi Öldü, Bebeğin Burnu Bile Kanamadı

1 saat önce

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, şarampole yuvarlanıp, ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi öldü, arkada oturan bebek ise yaralanmadı.

Kazada Sürücü ve Eşi Öldü, Bebeğin Burnu Bile Kanamadı, System.String[]
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, şarampole yuvarlanıp, ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi öldü, arkada oturan bebek ise yaralanmadı. 112 Acil ekibi, büyük korku yaşayan, anne ve babasının ölümünden habersiz bebeği kucaklayarak, ambulansa götürdü.

Kaza bugün öğlen saatlerinde, TEM yolunun Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 41 BB 948 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla, kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, sürücü ve yanındaki eşinin, kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Aracın arkasındaki pusette emniyet kemeri bağlı olarak oturan bebeğin ise yaralanmadığı belirlendi. 112 Acil ekibi, büyük korku yaşadığı görülen bebeği ambulansa aldı. Bebek, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekipleri ise sürücü ve eşinin cansız bedenlerini, ön tarafı hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkardı. Ekiplerin, aracı da çıkarmak için olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:40 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zincirleme Kazaya Neden Olan Alkollü Sürücü Konuştu: Allah Can Kaybı Vermesin Korkunç Kazada, Anne-Baba Can Verirken Mucize Bebek Yaralı Olarak Kurtuldu

İstanbul'un Göbeğinde Korkunç Olay! Karlar Üzerinde Ölü Bulundu Yolunu Şaşırıp Köye İnen Kurdu, Kangal Köpekleri Telef Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 16:54:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada Sürücü ve Eşi Öldü, Bebeğin Burnu Bile Kanamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]