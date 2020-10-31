Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta traktörle minibüs çarpıştı: Minibüsün sürücüsü yaralandı
Kazada tarlaya uçan minibüsün sürücüsü yaralandı
SİVAS - Sivas'ta traktörle, minibüsün çarpıştığı trafik kazasında tarlaya uçan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, 12.30 sıralarında Sivas kent merkezi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi kavşağında meydana geldi. M.K. idaresindeki 58 ABR 091 plakalı traktör, kavşakta A.B. idaresindeki 58 ABZ 390 plakalı Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonrası yol kenarında bulunan tarlaya savrulan minibüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazada, minibüs ve traktörde maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Kaynak: İHA
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