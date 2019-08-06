Son Dakika Haberleri: Kazada TIR'daki damacanalar yola savruldu
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Kazada TIR'daki damacanalar yola savruldu

1 saat önce

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, lastiği patlayan damacana su yüklü TIR, emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı.

Kazada TIR'daki damacanalar yola savruldu, System.String[]
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, lastiği patlayan damacana su yüklü TIR, emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı. 1 kişinin yaralandığı kazada, damacanaların yola savrulması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.
Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Uzunçınar mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Semavi Yüksel yönetimindeki 54 H 2061 plakalı damaca su yüklü TIR, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. TIR, Seyfettin Ceylan'ın emniyet şeridinde park ettiği 41 BU 465 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, Seyfettin Ceylan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceylan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpmanın şiddetiyle TIR'daki su dolu damacanaların otoyola savrulması nedeniyle, ulaşım tek şeritten sağlandı. Karayolları ekipleri ve çevredekilerin yardımı ile toplanan damacanalar yol kenarına alındı. TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hendek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:05 Kaynak: DHA
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