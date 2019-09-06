Son Dakika Haberleri: Kazada vefat eden özel harekat polisinin cenazesi toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Kazada vefat eden özel harekat polisinin cenazesi toprağa verildi

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat eden özel harekat polisi Muhammet Mert Altaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada vefat eden özel harekat polisinin cenazesi toprağa verildi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat eden özel harekat polisi Muhammet Mert Altaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Diyarbakır'daki hastanede yaşamını yitiren ve Türk bayrağına sarılı naaşı helikopterle Bitlis'e gönderilen Altaş için önce Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kutludoğum Cami İmam Hatibi Hadi İnce tarafından dua edildi. Bu sırada duygulu anlar yaşayan Altaş'ın yakınlarını, meslektaşları ile yetkililer teskin etti.

Daha sonra meslektaşlarınca omuzlara alınarak cenaze nakil aracına taşınan Altaş'ın naaşı, baba ocağı Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ulu Cami'ye götürüldü.

Altaş'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazı sonrası aynı ilçedeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedildi.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğündeki törene, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri, askeri erkan, emniyet personeli, vatandaşlar ile Altaş'ın yakınları katıldı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli Muhammed Mert Altaş, 31 Ağustos'ta Muş'tan baba ocağı Bitlis'in Ahlat ilçesine gelirken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak Diyarbakır'daki bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kazada araçtaki özel harekat polisi Mehmet Fatih Tatlısu da hayatını kaybetmişti.

Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik dağıtım şirketi, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye de şirketin 'ruhsatsız' binasını mühürledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Avrupa'ya Suriyeli sığınmacı uyarısı! Bakan Akar Güvenli Bölge kapsamında devriye açıklaması yaptığı sırada, YPG'li teröristler sınırda görüntülendi Lordlar Kamarası 'anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 20:44:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada vefat eden özel harekat polisinin cenazesi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]