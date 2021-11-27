Üye Girişi
Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı - Son Dakika

Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı

27.11.2021 20:39

Bursa'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren Selçuk Bayraktar'ın yakın takım arkadaşlarından Tarık Kesekçi'nin 5 yıl önceki paylaşımı duygulandırdı. SİHA'ların yapımında performans lideri olarak çalışan ve 26 yaşında hayatını kaybeden genç mühendis, söz konusu paylaşımında "İlk dava hayalimdi: Büyüyünce Erbakan olacağım" ifadelerini kullandı.

Bursa'da İnsanı Yardım Vakfı (İHH) üyelerinin içerisinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş, A. Talip Tığlı ile birlikte SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak çalışan Tarık Kesekçi hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden genç mühendis Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan'lı duygusal paylaşımı

5 SENE ÖNCEKİ PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Selçuk Bayraktar'ın da yakın takım arkadaşlarından olan 26 yaşındaki Tarık Kesekçi'nin 5 sene önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım herkesi duygulandırdı.

Kazada hayatını kaybeden genç mühendis Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan'lı duygusal paylaşımı

"BÜYÜYÜNCE ERBAKAN OLACAĞIM"

Paylaşımına "İlk dava hayalimdi: Büyüyünce Erbakan olacağım" sözleri ile başlayan Kesekçi, şunları söyledi:

"Onun hayaliyle koşa koşa geldim İTÜ'ye. Soranlara 'Erbakan'ın okulunda okuyorum' diyorum. Çünkü bu okuldaki gayemiz uçak mühendisi, makine mühendisi olma gayesi değil aksine Erbakan olma gayesidir. İslama böyle hizmet edilir diye gösteren zat-ı muhteremin gösterdiği yoldan yürümek için buralardayız. Parası, malı, mülkü, makamı batsın. Vatanımıza, milletimize, dinimize hem Mühendis hem Lider hem de Savunan Adam olan Erbakan gibi hizmet edebilmek duası ile"

Kazada hayatını kaybeden genç mühendis Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan'lı duygusal paylaşımı
Kazada hayatını kaybeden genç mühendis Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan'lı duygusal paylaşımı
Kazada hayatını kaybeden genç mühendis Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan'lı duygusal paylaşımı
Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı

Selçuk Bayraktar, Bursa, SİHA, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolmabahçe'de taraftarlar hep bir ağızdan bağırdı: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin 20:33 Dolmabahçe'de taraftarlar hep bir ağızdan bağırdı: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı 17:14 Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! 16:05 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek 14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! 12:25 Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına 11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! 10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!

Son Dakika Haberleri
20:39 Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı
20:36 Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi
20:33 Dolmabahçe'de taraftarlar hep bir ağızdan bağırdı: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin
20:09 İzmir'de vatandaşı tekmeleyen polis görevden uzaklaştırıldı
19:57 Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı
19:47 Lider, İstanbul'a güle oynaya gitti! Trabzonspor'da yıldız futbolcular da takıma geri döndü
19:27 Burak Yılmaz hocasını adeta büyüledi! Hislerini özetlemek için sadece "Bayılıyorum" dedi
19:19 Bakan Koca'dan Meral Akşener'in sözlerine tepki: Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız İstanbul'da tedavi olacak
18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı
18:13 Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti
Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!         
14:26
Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!         
12:24
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar         
09:40
Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu? Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu?         
09:26
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 20:46:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kazada vefat eden SİHA takım lideri Tarık Kesekçi'nin yıllar önce yaptığı Erbakan paylaşımı duygulandırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement