Kazada yan yatan aracın sürücüsü yaralandı

Devrilen aracın çekiciyle alınmasının ardından kaza nedeniyle bir süre tek yönlü araç trafiğine kapanan yol yeniden açıldı.

Kazada hafif ticari araç yan devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ersin Arabacı'nın kullandığı 22 EU 641 plakalı hafif ticari araç, Ayça Bilge Sönmez'in kullandığı 22 BK 609 plakalı otomobille Ali Rıza Ataktürk Caddesi'nde çarpıştı.

Edirne 'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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