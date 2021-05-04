Kazada yanarak ölen kuzenler, DNA ile teşhis edilecek - Son Dakika

Kazada yanarak ölen kuzenler, DNA ile teşhis edilecek

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde çekiciyle çarpışan kamyonette yanarak ölen kuzenler Sabri Kavuk (30) ile İsa İşlek'in (32) cesetlerinin teşhisi için yakınlarından DNA örneği alındı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde çekiciyle çarpışan kamyonette yanarak ölen kuzenler Sabri Kavuk (30) ile İsa İşlek'in (32) cesetlerinin teşhisi için yakınlarından DNA örneği alındı. Kaza, dün akşam saatlerinde Büyükköy Mahallesi Naldöken yolunda meydana geldi. R.İ. yönetimindeki 07 RG 500 plakalı çekici, küçükbaş hayvan taşıyan Sabri Kavuk yönetimindeki 07 GAD 14 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çıkan yangında iki araç da alev topuna döndü. Çekicideki R.İ. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, diğer araçtaki Sabri Kavuk ile yanındaki kuzeni İsa İşlek ise sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine İhbar üzerine kaza yerine Antalya ve Korkuteli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede, Sabri Kavuk ve İsa İşlek'in yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonetin kasasında bulunan 5 küçükbaş hayvan da yanarak telef olduKazayı hafif sıyrıklarla atlatan çekicinin sürücüsü R.İ. jandarma tarafından gözaltına alındı. R.İ.'nin, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca çekicinin kontrolden çıktığı öne sürüldü.YAKINLARINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Sabri Kavuk ile İsa İşlek'in cesetlerinin teşhisi için baba Kahraman Kavuk ile anne Kadın İşlek'ten DNA örneği alındı. Üzgün görünen ailelere, cenazelerin yarın teslim edileceği belirtildi. Kavuk ve İşlek'in, Korkuteli'nin Bozova Mahallesi'nden Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'ne koyun götürmek için iftardan sonra evlerinden çıktığı ifade edildi.



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