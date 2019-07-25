Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan 10 yaşındaki Efe kurtarılamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kazada yaralanan 10 yaşındaki Efe kurtarılamadı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçen yayalara çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Efe Uysal da hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 10 yaşındaki Efe kurtarılamadı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçen yayalara çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Efe Uysal da hastanede hayatını kaybetti.

Kaza ilçenin Fevziçakmak Mahallesi Kırkevler mevkiinde önceki gün saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altun K. idaresindeki 52 EY 579 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Züleyha Akçay, Ayşe Uysal ve 10 yaşındaki Efe Uysal'a çarptı. Kazada, Züleyha Akçay ve Ayşe Uysal olay yerinde hayatını kaybederken, Efe Uysal ise ağır yaralanmıştı. Ünye Devlet Hastanesine kaldırılıp ardından da Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edilen Efe Uysal yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Efe Uysal'ın İstanbul'dan Ordu'nun Ünye ilçesine tatile geldiği ve kazada hayatını kaybeden diğer 2 kişinin de babaannesi ile yengesi olduğu öğrenildi. - SAMSUN
Efe Uysal, Akçay, Ordu, Ünye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanlığı: 1'i gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilmişlerdi! Böyle sergilendi Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocuklardan dehşete düşüren sözler: Ben seni vursam bile üzülmem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 12:18:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada yaralanan 10 yaşındaki Efe kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]